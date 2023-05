VIDEO. Straf moment in de Premier League: supporter komt Newcastle-trainer de les spellen én een duw verkopen

Leeds United mocht zaterdagmiddag de 36e speeldag in de Premier League aftrappen tegen Newcastle United. De thuisploeg kan elk punt meer dan gebruiken in de strijd om het behoud, Newcastle doet dan weer volop mee voor de Champions League-plaatsen in Engeland. Voor beide teams stonden er dus veel belangen op het spel en dat werd op het einde van de partij duidelijk op Elland Road.