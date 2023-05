Na treinongeluk: parket vraagt mensen voorzichtiger te zijn bij verspreiden van beelden

Hasselt

Het parket van Limburg vraagt de mensen om in de toekomst voorzichtiger om te springen met het delen van beelden waarop mensen herkenbaar zijn. Dat zegt Pieter Strauven. Ze doen dat naar aanleiding van het filmpje van het treinongeval in Bilzen dat massaal verspreid werd. Bij de feiten van afgelopen donderdag raakte een bestuurster gewond, maar komt diezelfde automobiliste ook herkenbaar in beeld.

“Het is een warme oproep waarbij we niemand willen viseren, maar wel vragen om in de toekomst minder snel zulke filmpjes te verspreiden. We moeten de privacy van de mensen respecteren. De vrouw was duidelijk zwaar onder de indruk van de feiten en heeft enorm veel geluk gehad. Dat iedereen nu weet wie ze is kan confronterend zijn. Daarom vragen we de mensen om uit respect voor iedere betrokkene zulke beelden niet langer te verspreiden”, aldus Strauven.

Over het ongeval zelf is er geen nieuws. ppn