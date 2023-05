Muziekmagazine Rolling Stone zet Gustaph in top 5 voor Eurovisiesongfestival

Celine Dion, Abba en Maneskin. Allemaal topnamen die bekendraakten na hun deelname aan het Eurovisiesongfestival. “Zou de wedstrijd van dit jaar weer een enorme wereldwijde sensatie kunnen creëren?”, vraagt het muziekblad zich af. Daarbij geven ze ook hun top vijf van dit jaar mee.

Niet verbazend staat Loreen met Tattoo op dat lijstje. Het blad omschrijft het nummer als “een zwevende ballade die onderzoekt hoe het zou zijn om afscheid te nemen van een geliefde”. En daarmee heeft ze “een buitengewoon grote kans” om geschiedenis te schrijven, klinkt het.

Ook publiekslieveling Finland prijkt in de top 5 van Rolling Stone. “Het is altijd een genot als de liedjes die voor de gekte zorgen ook serieus geweldig zijn.”

De winnaar van vorig jaar, Oekraïne, zal ook dit jaar opnieuw hoog scoren, denkt Rolling Stone. “Oekraïne is dit jaar een topper, nadat het in 2022 de hoofdprijs won. Omdat ze vorig jaar wonnen, staan ze automatisch in de finale, maar gelukkig doet TVORCHI namens het land mee met een krachtige en pertinente waarschuwing over de gevaren van nucleaire oorlogsvoering.”

De volgende op het lijstje is het Verenigd Koninkrijk. Zij behoren tot de Big Five en gaan automatisch door naar de finale. Dat heeft volgens het muziekblad niet altijd voor succes gezorgd. Maar afgelopen jaar eindigden ze tweede met Sam Ryder. “Mae Muller kan de hot streak gaande houden, dankzij haar sprankelende pop anthem over het verkiezen van een bop boven geweld nadat je hart aan flarden is gereten”, klinkt het.

Als laatste voegen zij onze Belgische Gustaph nog toe aan de top vijf. Het blad benadrukt dat Gustaph in het verleden al twee keer deelnam als achtergrondzanger. “Dit jaar vertegenwoordigt hij België met een inspirerende LGBTQ+ pride anthem die ballroom naar het Eurovisiepodium zou kunnen brengen. Zijn stijl en podiumprésence hebben bij de Eurovisiekijkers grote vergelijkingen met icoon Boy George opgeleverd.”

(sgg)