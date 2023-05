JEUGDCUP NIEUWSBLAD GU11: KAC Betekom - KV Zuun 2-7

KV Zuun toonde zich in de eerste tien minuten iets dreigender en klom via doelpunten van Adam Nouedane en Mohamed Guendouza op een 0-2 voorsprong.

Doelman Jip Donckers (KAC Betekom) behoedde zijn ploeg voor een derde tegentreffer. KAC Betekom lukte via Hannes Talboom de verdiende aansluitingstreffer en kwam via Lenn Gordts en Louis De Roy dicht bij de gelijkmaker. KV Zuun was in de tweede helft een maatje te groot en behaalde een 2-7 zege via doelpunten van Abdanour Ezzadi (2), Mohamed Guendouza, David Okondit en Sami Zarzour. Te zwaar verdict voor KAC Betekom dat nog scoorde via Lucas-Gregoire Bopwa.