Dodental bij Keniaanse sekte die zichzelf uithongerde “om Jezus te ontmoeten” stijgt naar 201

In het Shakahola-bos in Kenia zijn nog eens 22 bijkomende lichamen van de christelijke sekte Good News International Church ontdekt. Daardoor komt het totaal op 201. De slachtoffers zouden zich uitgehongerd hebben omdat ze op die manier “Jezus zouden ontmoeten.”

Het totaal aantal opgegraven lichamen staat nu al op 201. “Ons forensisch team kon vandaag (zatedag, red.) 22 lichamen opgraven, maar we hebben nog geen enkele redding gemeld,” vertelde Rhodah Onyancha, een regionaal commissaris, aan journalisten in het Shakahola-bos in het zuidwesten van het land.

De autoriteiten vielen op 14 april 2023 binnen in het bos nadat ze door mensenrechtenactivisten getipt werden dat er steeds meer mensen in de omgeving als vermist werden opgegeven. In het bos, wat eigendom is van de charismatische sekteleider Paul Mackenzie, werden tientallen ondiepe massagraven gevonden. De volgelingen zouden door Mackenzie en zijn medestanders aangespoord zijn geweest om zich uit te hongeren. Op die manier zouden ze “Jezus ontmoeten”.

Mackenzie en 25 anderen werden ondertussen gearresteerd. Woensdag werd zijn arrestatie met 30 dagen verlengd.

Het is mogelijk dat het aantal slachtoffers nog sterk zal stijgen. Er zijn namelijk nog steeds honderden vermisten.

