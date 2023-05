JEUGDCUP NIEUWSBLAD PU12: RSC Anderlecht - Boka United 1-5

Sporting Anderlecht reageerde met de gelijkmaker van Loris Beaumont en werd door doelman Vince Van Gijsseghem van een tweede treffer gehouden. Het doelpunt viel aan de overzijde want Boka United ging via een treffer van Nand Walleyn met een 1-2 voorsprong de rust in. In de tweede helft ging Sporting Anderlecht op zoek naar de gelijkmaker maar Boka United toonde zich veel efficiënter in de waarheidszone. Doelvrouw Silvia Courtois was kansloos op schoten van Jef Dehaese, Thierno Ntacyabukura en Liam D’Hoe.

RSC Anderlecht - Boka United — © MVH