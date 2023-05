Romeo Lavia degradeert met Southampton uit Premier League, Nottingham Forest pakt cruciaal punt dankzij assist Orel Mangala

In de eerste helft domineerde Fulham, maar slaagde de ploeg er niet in te scoren. Na de rust maakte het nummer tien van de Premier League het verschil. Eerst werkte Carlos Vinicius een snelle aanval af. Anderlecht-spits Aleksandar Mitrovic kopte zijn ploeg naar een dubbele voorsprong. Southampton incasseerde zo de 24e competitienederlaag van het seizoen. De 19-jarige Romeo Lavia stond de hele wedstrijd op het middenveld voor Southampton, dat sinds 2012 onafgebroken in de hoogste klasse speelde. Ook voormalig Genk-speler Paul Onuachu, vervangen in minuut 62, tuimelt na zijn transfer naar de Engelse tweede klasse. Fulham heeft door de winst 51 punten en bezet daarmee de negende plek.

Allereerste assist Mangala

Op hetzelfde tijdstip hielden Chelsea en Nottingham Forest elkaar met 2-2 in evenwicht. Taiwo Awoniyi, ex-Moeskroen en Gent, bracht de bezoekers uit Nottingham op voorsprong. Hij werkte een lange voorzet van Renan Lodi met het hoofd in doel. In de tweede helft maakte Chelsea even het verschil dankzij twee goals van Raheem Sterling. Maar op aangeven van Rode Duivel Orel Mangala scoorde ook Taiwo Awoniyi niet veel later zijn tweede van de namiddag.

Nottingham sprokkelde zo een belangrijk punt in de strijd tegen de degradatie. Met 34 punten uit 36 wedstrijden bezet het voorlopig de zestiende stek. Chelsea (43 punten) werkt een kwakkelseizoen af en staat elfde.

Bankzitters Dendoncker en Sambi Lokonga

Leander Dendoncker bleef voor Aston Villa negentig minuten op de bank. Hij zag zijn ploeg, in een strijd om de top zes, met 2-1 winnen tegen Tottenham. Villa en Tottenham hebben nu beiden 57 punten. De Spurs bezetten voorlopig nog de zesde plek (die recht geeft op Europees voetbal) vanwege een beter doelsaldo.

Ook Sambi Lokonga kwam niet van de bank bij Crystal Palace, dat met 2-0 won van Bournemouth. Manchester United won tot slot eveneens met dezelfde score thuis tegen Wolverhampton, na goals van Martial en Garnacho. De Mancunians delen de derde plek met Newcastle, dat eerder op de dag bleef steken op een 2-2 in Leeds.

