Dortmund blijft in het spoor van leider Bayern, Wolfsburg-Belgen doen goeie zaak voor Europees voetbal

Wolfsburg, met Koen Casteels en Sebastiaan Bornauw in de basis, heeft zaterdag Hoffenheim verslagen met 2-1 op de 32e speeldag in de Duitse Bundesliga. Door de overwinning legt Wolfsburg voorlopig beslag op de zesde plek en het laatste Europese ticket voor volgend seizoen.

De jonge Pool Jakub Kaminski opende de score voor Wolfsburg met een kopbalgoal na een voorzet van Ridle Baku. De net ingevallen Luca Waldschmidt verdubbelde de voorsprong in de tweede helft. In de extra tijd zorgde een owngoal van Josuha Guilavogui nog voor de late aansluitingstreffer. Voor de rest beleefde Koen Casteels tegen zijn voormalige club een relatief rustige namiddag.

Met nog twee wedstrijden te spelen staat Wolfsburg, dankzij de drie punten, voorlopig zesde met 49 punten. Grootste concurrent Bayer Leverkusen (48 punten) speelt zondag wel nog tegen Stuttgart. Hoffenheim heeft 32 punten en staat daarmee veertiende, twee plaatsen boven de degradatiezone. Bochum (31 punten) bezet de vijftiende plek, Schalke (30 punten) de zestiende, de eerste degradatiepositie.

© AP

Bayern en Dortmund blijven doorgaan op elan

Bayern München maakte dan weer indruk met een 6-0 overwinning tegen Schalke 04, de derde laatste van het klassement. Müller, Kimmich, Gnabry (x2), Tel en Mazraoui zetten hun naam op het scorebord.

Daardoor stond de Rekordmeister voor even vier punten los bovenaan de Bundesliga, maar daar kwam snel verandering in. Eerste achtervolger Borussia Dortmund vond thuis tegen Mönchengladbach vlot de weg naar doel en pakte de drie punten: 5-2. Bij de rust kon de Gelbe Wand al vier keer juichen. Malen, Bellingham en Haller (x2) zorgden daarvoor. Rami Bensebaini (ex-Lierse) en Stindl milderden nog voor Die Fohlen, in het slot deed Reyna er nog eentje bij namens de thuisploeg.

Het verschil aan de top in Duitsland blijft zo slechts één schamel puntje. Er zijn nog zes punten te verdienen.

© REUTERS