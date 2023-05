Kampioen Anderlecht sluit Lotto Super League in stijl af met forfaitscore tegen Gent

De dames van paars-wit waren al twee weken zeker van een zesde opeenvolgende landstitel. Sarah Wijnants, Michelle Colson, Esther Buabadi, Stefania-Iulia Vatafu en Alexis Thornton zorgden voor een mooi slotakkoord.

Anderlecht sluit play-off 1 af met 47 punten, vier meer dan OH Leuven. Dat won met 4-1 van KRC Genk. Nikée van Dijk (3) en Shari Van Belle scoorden voor OHL, Lisa Petry vond de weg naar het doel bij de bezoekers.

Standard, derde in de eindstand, won op de slotspeeldag met 6-0 van Club YLA. Justine Blave, Noémie Gelders (2), Hanne Merkelbach (2) en Marine Rosala mochten juichen.

In play-off 2 was Zulte Waregem al zeker van de eerste plaats. De West-Vlamingen kwamen zaterdag niet meer in actie. KV Mechelen was met 2-0 te sterk voor Charleroi. Hekkensluiter Aalst, dat de hoogste klasse verlaat, klopte White Star Woluwe met 2-1.