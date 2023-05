JEUGDCUP NIEUWSBLAD: FFF Brussels - VK Linden 3-3 (pen. 5-4)

FFF Brussels klom in een attractieve eerste helft via een doelpunt van Ryad Nali vroeg op voorsprong.

VK Linden reageerde met de gelijkmaker van Tijl Rijckmans. Ferre Peeters (VK Linden) kende geluk toen zijn schot via een verdediger van FFF Brussels in doel verdween. De Brusselse ploeg scoorde via Mathis Yalale een derde maal maar nog voor de rust klom VK Linden via een fraaie treffer van Ferre Peeters op gelijke hoogte. In de tweede helft lieten beide teams enkele fraaie kansen onbenut. In de strafschoppenreeks liet FFF Brussels geen enkele misser optekenen en trok met 5-4 aan het langste eind.