JEUGDCUP NIEUWSBLAD GU17: VK Holsbeek - VC Bekkevoort 2-4

VC Bekkevoort klom in de eerste set via een treffer van Lars Costermans op een 0-1 voorsprong.

De wedstrijd barste in het derde kwart volledig open. VC Bekkevoort verdubbelde haar bonus via een afstandsschot van Stan Croes waarbij doelman Lucasamuel Ceni de bal door zijn handen liet glippen. De veer bij VK Holsbeek was gebroken waarvan VC Bekkevoort profiteerde om tot 0-4 uit te lopen via treffers van Senne Willems en Gilles Heusdens op een assist van Lars Costermans. VK Holsbeek rechtte in de laatste set de rug. Senne Matthys legde met twee goals de 2-4 eindstand vast en kwam nog dicht bij een derde treffer.