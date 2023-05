VIDEO. Romelu Lukaku schenkt Inter twee doelpunten op z’n verjaardag in overtuigende zege, vooral eerste goal is een pareltje

Inter gaf zaterdagavond Sassuolo partij in het eigen San Siro. Nadat zowel de thuisploeg als de bezoekers een goal afgekeurd zagen, bleef de loeiende uithaal van Lukaku in de eerste helft wél op het scorebord staan. En dat op zijn 30e verjaardag.

LEES OOK. Meegereisde fans zijn misnoegd en eisen verklaring van spelers na wanprestatie van AC Milan bij degradatiekandidaat

Uiteindelijk boekte Internazionale een verdiende 4-2-overwinning. Lukaku liet Milaan op het einde nog eens kirren van plezier. De Rode Duivel heeft zo een voet in acht goals van de thuisploeg in de laatste vier competitiewedstrijden. In de stand is Inter derde, met evenveel punten als Juventus, dat nog in actie moet komen.

In tegenstelling tot stadsgenoot Milan, dat eerder op de avond met 2-0 verloor tegen Spezia, kan Inter wél met een uitstekend gevoel toeleven naar de return in de Champions League volgende dinsdag.

De beelden:

