Vader Gustaph juicht zoon aan in afgeladen parochiezaal: “Heel warm hier, maar mijn gelukstrui gaat niet uit”

Een afgeladen parochiezaal juichte Stef ‘Gustaph’ Caers aan in Aarschot tijdens het Eurovisiesongfestival. Het publiek bestond uit oude klasgenoten, leerkrachten, buren en vooral veel trotse inwoners. Ook vader Caers zat in de zaal. “De finale is zijn grote droom die uitkomt”, zegt Léon (69). “Tijdens zijn act stierf ik van de zenuwen, maar ik kan niet trotser zijn.”

Het was koppenlopen in parochiezaal Strooiendorp Gelrode. Heel wat trotste inwoners kwamen samen om Gustaph aan te moedigen, die opgroeide in het Aarschots dorp. “Ik had nooit zoveel mensen verwacht”, zegt organisator Heidi Pittomvils. “Eigenlijk wouden we bussen inleggen naar Liverpool, maar dat was wat te duur. Samen kijken gingen we sowieso, dus daarom hebben we met onze oude school de parochiezaal geregeld.”

Heidi zat vroeger samen met Gustaph op school. “Hij was altijd al een entertainer”, lacht ze. “Elk moment dat hij op een podium kon staan, greep hij aan met beide handen.” Vader Léon lacht mee met Heidi. “Al van jongs af aan leeft hij voor muziek”, zegt de trotste papa. “De finale van het Eurosong was zijn grote droom.”

Rode trui

Vader Léon laat trots zijn rode trui zien. “Die kreeg ik vijftien jaar geleden van Stef voor mijn verjaardag”, zegt hij. “Ondertussen zit hij al vol met gaten, maar ik wil hem niet weggooien. Ik had hem aan tijdens de kwalificatie en tijdens de halve finale, dus hij heeft toch al wat geluk gebracht. Wel warm in zo’n volle zaal, maar het is het waard.”

De spanning in de zaal bouwde op bij elke artiest die passeerde. Na Australië was het eindelijk de beurt aan Gustaph. De toeschouwers zongen en sprongen mee met elke noot van ‘Because Of You’. Léon kan het gevoel amper beschrijven. “Een complete mix van emoties. Natuurlijk zat ik vol zenuwen. Tegelijkertijd was ik apetrots en heel bang dat er iets zou misgaan. Maar hij heeft dat fantastisch gedaan.” -

De avond is al geslaagd voor Léon. “Hij heeft zijn doel al gehaald, in de finale raken”, zegt hij. “Dus alles wat volgt is bonus. Uiteraard mikken we zo hoog mogelijk, maar hoe dan ook ben ik enorm trots op Stef.”

Jong en oud juicht Gustaph toe in Gelrode. — © scl