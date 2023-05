Tientallen burgers in Burkina Faso gedood bij vermoedelijke jihadistische aanval

In Burkina Faso in het westen van Afrika zijn tientallen burgers gedood bij een aanval van vermoedelijke jihadisten. Dat maakte de gouverneur van de regio ‘Boucle du Mouhoun’ in het westen van het land bekend.

De aanval dateert al van afgelopen donderdag. Omstreeks 17 uur werden burgers in het dorp Youlou beschoten door zwaarbewapende mannen die zich verplaatsten op motoren. Ze schoten in het wilde weg.

De gouverneur heeft het over “een laffe en barbaarse terreuraanval”. In een voorlopige balans is sprake van 33 doden en enkele gewonden. De aanvallers zouden ook graanschuren en andere gebouwen in brand hebben gestoken, waarna ze op de vlucht sloegen.

Volgens de gouverneur werden er intussen veiligheidsmaatregelen genomen.

Burkina Fasos is al enkele jaren het toneel van extremistisch jihadistisch geweld, net als de buurlanden Mali en Niger. De afgelopen zeven jaar vielen er hierbij al meer dan 10.000 doden, zowel militairen als burgers. Twee miljoen mensen sloegen op de vlucht. Sinds maart geldt in acht van de dertien regio’s de noodtoestand. De regering van Burkina Faso besliste ook tot een algemene mobilisatie, om de jihadistische aanvallen te kunnen bekampen.