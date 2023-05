Stembureaus geopend in Thailand voor spannende parlementsverkiezingen

In Thailand zijn om 3 uur Belgische tijd (8 uur lokale tijd) de stembureaus geopend voor de parlementsverkiezingen die zich als spannend aankondigen. De positie van premier Prayut Chan-O-Cha is verzwakt en de twee grootste oppositiepartijen staan aan kop in de peilingen, maar het blijft onzeker of ze genoeg zetels zullen halen om hem van de macht te verdrijven.

Prayut Chan-O-Cha streeft naar een nieuwe ambtstermijn, nadat hij in 2014 door een staatsgreep aan de macht kwam. Vijf jaar later werd zijn positie gelegitimeerd met weliswaar controversiële verkiezingen. De 69-jarige voormalige generaal ontbond in maart het parlement, wat de weg vrijmaakte naar nieuwe verkiezingen. Oppositiepartij Pheu Thai schoof daarop de 36-jarige Paetongtarn Shinawatra naar voren als kandidaat-premier. Zij is de dochter van voormalig premier Thaksin Shinawatra, die in 2006 door het leger ten val werd gebracht.

De peilingen zetten haar op kop, maar in principe maakt in Thailand de kandidaat die de steun geniet van het leger, het meeste kans. Want naast de 500 verkozen leden van het Lagerhuis, beslissen ook de 250 door het leger aangeduide senatoren over de benoeming van een nieuwe premier. Dat wil dus zeggen dat de oppositiepartijen 376 van de 500 zetels in het Lagerhuis moeten bemachtigen om een premier van hun keuze aan te duiden.

De kiescampagne stond in het teken van de hoge energieprijzen en stijgende werkloosheid. De Thaise economie is nog altijd aan het herstellen na de Covid-pandemie die het toerisme nagenoeg lam legde.

In totaal mogen zowat 52 miljoen inwoners hun stem uitbrengen. Er wordt een hoge opkomst verwacht, door de drang naar verandering bij een deel van de bevolking. Om 17 uur lokale tijd (12 uur Belgische tijd) sluiten de stembureaus.