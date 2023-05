Steenrijke Amerikaan “jaagt” op Anderlecht na promotie: “Kylian Hazard was op mijn eiland in de Bahama’s. Hij en RWDM zijn er razend populair”

RWDM beleeft zijn American Dream. De club werd in januari 2022 gekocht door de steenrijke Amerikaan John Textor (57) en promoveert nu naar de Jupiler Pro League. Na de titelmatch tegen de RSCA Futures (1-0) toonde de steenrijke zakenman zich allesbehalve bescheiden in zijn allereerste Belgische interview. Anderlecht en Union opjagen, relatief snel de titel in 1A pakken, veel talent opleiden... Het staat allemaal in Textors’ grootse agenda. “We maken jacht op Anderlecht. Wees daar maar zeker van.”