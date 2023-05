Staakt-het-vuren in Gazastrook lijkt na aanvallen in eerste uren nu toch stand te houden

Zondagochtend lijkt het staakt-het-vuren tussen Israël en de Palestijnse groepering Islamitische Jihad in de Gazastrook nu toch stand te houden. De eerste uren nadat de wapenstilstand in voege moest treden, was er nog sprake van aanvallen over en weer.

Het staak-het-vuren kwam er na bemiddeling van Egypte. De bedoeling was om zaterdag vanaf 22 uur lokale tijd (21 uur Belgische tijd, red.) de wapens te doen zwijgen. Maar dat werd niet meteen gerespecteerd. Kort na 22 uur vuurden Palestijnse militanten nog enkele raketten af op Israël. Media maakten melding van luchtalarmen die geactiveerd werden in Nirim en Ein Hashlosha. Daarnaast waren sirenes en explosies te horen in de wijde omgeving van Tel Aviv. Ook de Israëlische luchtmacht viel nog doelen aan in de kuststrook.

Maar later in de nacht lijkt de wapenstilstand wel te worden gerespecteerd. Ziad Nakhala, de leider van Islamitische Jihad, verklaarde de gevechten met Israël voorbij. “Ons volk heeft stand gehouden en is niet verpletterd,” zei hij in een videoboodschap. In de Gazastrook kwamen enkele honderden Palestijnen met vlaggen op straat.

Ook Israëls nationale veiligheidsadviseur Tzachi Hanegbi bedankte Egypte voor “zijn grote inspanningen” om een einde te maken aan de gevechten. Volgens hem moet “kalmte met kalmte worden beantwoord”. Maar Hanegbi waarschuwde wel dat Israël zich zou verdedigen in geval van verdere aanvallen. Het leger zei wel dat het zondag Israëlische wegen zou heropenen aan de grens met Gaza. Ook vanuit het Witte Huis kwamen felicitaties voor Egypte.

Dinsdag was Israël een grootschalig militair offensief gestart tegen Islamitische Jihad in de Gazastrook. Daarbij kwamen 34 Palestijnen om het leven, onder wie zes kinderen. Een Palestijnse raket maakte één dodelijk slachtoffer op Israëlische bodem.