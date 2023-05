JEUGDCUP NIEUWSBLAD PU17: RFC Mandel United - SK Roeselare Daisel 2-0

Voor deze rolstoelsport zakken ploegen uit hele wereld af naar Roeselare: “We sparen elkaar niet, zeker als de scheidsrechter even niet kijkt”

Op zaterdag 27 en zondag 28 mei organiseert Gido uit Gits, de G-sportclub van zorginstelling Dominiek Savio, de zesde editie van The Flanders Cup. Het powerchair hockeytornooi werd in 2014 in het …