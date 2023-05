Wat is er aan de hand met Loekasjenko? Steeds meer speculatie over gezondheid van Wit-Russische president

Wat is er aan de hand met de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko? Na zijn verschijning op Overwinningsdag in Moskou gonsde het al van de geruchten dat zijn gezondheidstoestand te wensen overlaat, en nu is hij volgens Wit-Russische media in het ziekenhuis opgenomen.

Loekasjenko zou zaterdagavond rond 19 uur in het ziekenhuis in hoofdstad Minsk opgenomen zijn. De straten in de buurt werden daarvoor even afgezet en bewaakt door veiligheidspersoneel van de president. Het ziekenhuis was ook tijdelijk niet toegankelijk voor burgers. Iets na 21 uur verliet de colonne die Loekasjenko naar daar gebracht had het ziekenhuis en werden de straten weer vrijgegeven. Officiële communicatie over de ziekenhuisopname is er nog niet. Waarom hij er opgenomen is, is dus niet duidelijk.

Op 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning tegen nazi-Duitsland viert tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd Loekasjenko voor het laatst in het openbaar gezien. Toen woonde hij de militaire parade op het Rode Plein in Moskou bij en viel het heel wat waarnemers al op dat hij niet in opperbeste gezondheid leek. Hij zag er bleek uit, oogde zwak en had een verband rond zijn rechterhand.

Loekasjenko was ook de enige die niet mee bloemen ging leggen op de tombe van de onbekende soldaat en werd rondgereden, terwijl een hele groep leiders met president Poetin te voet rondtrok. Om gezondheidsredenen zou hij toen ook gepast hebben voor de maaltijd met Poetin en de andere leiders. Toen hij later op de dag in Minsk wel verscheen op de viering daar, paste hij voor zijn aangekondigde toespraak.

Lippen stijf op elkaar

Ook zondag gaf Loekasjenko verstek voor een ceremonie op State Flag Square in Minsk. Daar was het premier Roman Golovchenko die uiteindelijk de toespraak gaf. Over de toestand van Loekasjenko zei hij niets.

Wat er precies aan de hand was of is, is niet duidelijk. De Wit-Russische regering zwijgt erover en ook Loekasjenko en zijn medewerkers houden de lippen stijf op elkaar. “Sinds 9 mei is hij niet meer in het openbaar gezien”, schrijft Anton Gerashchenko, viceminister van Binnenlandse Zaken in de Oekraïense regering, op Twitter. “Zijn afwezigheid is hét gespreksonderwerp in Wit-Russische media. Vandaag is informatie opgedoken dat hij en zijn entourage een vorm van griep zouden hebben. Interessant.”

Dat Loekasjenko en de mensen om hem heen griep of zelfs Covid-19 opgelopen zouden hebben, werd via Telegram-kanalen verspreid maar nog niet bevestigd. Opvallend is wel dat Jason Jay Smart, journalist bij The Kyiv Post en enthousiast tweetend over de gezondheid van de president, te horen heeft gekregen dat hij in een kunstmatige coma ligt na een hartinfarct. Meer zelfs: de Wit-Russische leider zou vergiftigd zijn door de Russen. Ook dat werd voorlopig op geen enkele manier bevestigd. Het toont wel aan dat zenuwachtigheid over Loekasjenko groot is.