Pakistaanse oud-premier Imran Khan roept op tot “vrijheidsprotesten”

Hij heeft het over “vrijheidsprotesten” en zei in een video op YouTube dat “vrijheid niet vanzelf komt. Je moet het grijpen en je moet je er ervoor opofferen”.

Pakistan beleefde een tumultueuze week nadat Khan dinsdag werd opgepakt vanwege verdenkingen van corruptie. Zijn arrestatie leidde in het hele land tot protesten en confrontaties met de politie. Kahn leeft al langer op gespannen voet met het leger, dat oppermachtig is in het Aziatische land. Vrijdag werd Khan vrijgelaten nadat het hooggerechtshof had beslist dat zijn arrestatie onwettig was.

Khan werd in 2018 premier van Pakistan, maar moest ruim een jaar geleden vertrekken na een motie van wantrouwen. De oud-cricketspeler pleit sindsdien voor vervroegde verkiezingen. Op die manier hoopt hij opnieuw aan de macht te komen.