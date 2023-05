Makelaar over architectenwoningen na fiasco in Zemst: “Je verkoopt geen stenen, maar een verhaal en een ziel”

Brasschaat, Wilrijk

Bij de sloop van de modernistische Villa Vaeck, vorige week in Zemst, werd pijnlijk duidelijk wat er kan gebeuren als een architectenwoning in de verkeerde handen valt. Immomakelaars met een hart voor erfgoed voelen het als hun verantwoordelijkheid om een ‘match made in heaven’ te vinden. Benjamin Las van Las Immobiliën mag vanaf vandaag op zoek naar een nieuwe eigenaar voor twee modernistische villa’s van iconische Antwerpse architecten.