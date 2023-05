Hoe lang tolereert Europa Roundup nog, de onkruidverdelger waarvan het belangrijkste bestanddeel bij Bayer in Antwerpen wordt geproduceerd?

Dit weekend zetten zo’n veertig chemiebedrijven hun deuren open voor het grote publiek. Een daarvan is Bayer, dat in de Antwerpse haven onder meer glyfosaat produceert, het actieve bestanddeel in de bekende onkruidverdelger Roundup. Volgens Bayer is de productie perfect veilig, maar milieu- en gezondheidsspecialisten zijn daar niet zo zeker van. Eind dit jaar beslist Europa of het gebruik van glyfosaat verboden wordt of niet.