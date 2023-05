Golf crasht met hoge snelheid tegen politiecombi op E40: bestuurder afgevoerd, agenten ongedeerd

Op de E40 in Sterrebeek is afgelopen nacht een zwaar ongeval gebeurd waarbij ook een politievoertuig betrokken was. De bestuurder van een Golf reed vol in op een combi die er stond voor een eerder ongeval. De agenten bleven gelukkig ongedeerd. De bestuurder werd wel afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde rond 2.45 uur ter hoogte van Sterrebeek in de richting van Brussel. De politie en de takelaar waren al ter plekke voor een eerder ongeval waarbij iemand met zijn voertuig in de vangrail was beland. De midden- en linkerrijstrook waren versperd en er stonden signalisatiewagens.

Niet onder invloed

Opeens reed een voertuig Golf op de middenste rijstrook vol in op de combi van de politie. De ravage was enorm. Als bij wonder raakte niemand van de agenten of de takeldienst gewond. De bestuurder van de Golf kon zelf nog uit zijn gehavende voertuig stappen. Hij werd wel naar het ziekenhuis overgebracht . Het is niet duidelijk wat hem bezielde.

Volgens onze informatie zou hij niet gedronken hebben, noch zou hij onder invloed van drugs geweest zijn. Mogelijk was de man in slaap gevallen of bezig met zijn gsm.