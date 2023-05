“Rusland probeerde Patriot-systeem van VS in Oekraïne te vernietigen”

Het mobiele Patriot-systeem, een van ‘s werelds meest geavanceerde luchtafweersystemen, kan worden gebruikt om vliegtuigen, ballistische raketten en kruisraketten onschadelijk te maken en de VS leverde dat in april voor het eerst sinds het begin van de oorlog aan Oekraïne.

Volgens de Amerikaanse bronnen van CNN heeft Rusland met een hypersonische raket gepoogd om het luchtafweersysteem te vernietigen in Oekraïne. De raket werd uit de lucht geschoten door datzelfde Patriot-systeem. Het is de eerste keer dat geweten is dat Oekraïne het luchtafweersysteem gebruikt heeft. Er werden meerdere raketten afgevuurd door de Oekraïense luchtverdediging vanuit de Patriot om de Russische raket vanuit meerdere hoeken neer te halen. Dat bewijst volgens een van de bronnen van CNN dat de Oekraïners zich al snel meester gemaakt hebben over het systeem.