Bekende Soedanese zangeres gedood tijdens vuurgevecht

De Soedanese zangeres Shaden Gardood is in haar thuisland om het leven gekomen tijdens een vuurgevecht tussen het Soedanese leger en de paramilitairen, die al sinds april strijden in het land.

De 37-jarige Shaden Gardood werd in de Soedanese stad Omdurman doodgeschoten in de buurt van haar woning. De laatste dagen was daar een opvallend toegenomen aanwezigheid van de paramilitairen van RSF, van Mohammed Hamdan Dagalo.

Op sociale media circuleert een video waarin de zangeres zegt dat ze probeert te schuilen voor de vuurgevechten in het dorp en haar zoon vraagt om de ramen te sluiten. “Ga weg van de ramen en deuren. We gaan sterven...” In een van haar laatste posts op Facebook schreef ze dan weer dat ze al 25 dagen gevangen zit in haar woning. “We hebben honger en leven in een enorme angst.”

Haar nicht bevestigt haar overlijden op Facebook. “Ze was als een moeder en een geliefde voor mij.”

Het geweld in Soedan brak midden april uit tussen troepen van het regeringsleger, geleid door de facto president Abdel-Fattah al-Burhan, en de paramilitaire RSF van Mohammed Hamdan Dagalo.