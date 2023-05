JEUGDCUP NIEUWSBLAD PU15 : SK Roeselare Daisel - RFC Mandel United 0-0 (pen. 2-4)

Bij beide ploegen was de laatste pas en/of voorzet vaak niet secuur genoeg om grote kansen te creëren.

SK Roeselare Daisel dreigde via Loïc Dermaux en Yacine Raduan maar doelman Ilan Demeyere liet zich niet verrassen. Bij RFC Mandel United waren Rayan Sharif en Miel Wijdhooge de meest dreigende spelers maar zij raakten niet voorbij doelman Maxim Driessens. In de vierde set kende Dries De Backere (RFC Mandel United) pech met een schot tegen de paal. De organiserende club liet in de strafschoppenreeks geen enkele misser optekenen en trok met 4-2 aan het langste eind. Doelman Ilan Demeyere stopte twee penalty’s.