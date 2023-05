De Croo: “N-VA en PS weer samen aan tafel? Waanzin”

De Vlaamse liberalen bliezen sinds vrijdagavond verzamelen in Gent om hun programma voor de komende jaren aan te scherpen. Open VLD wil af van de wet op de kernuitstap, er moet een federale kieskring komen en “het verschil tussen werken en niet werken” moet altijd minstens 500 euro bedragen, vindt de partij.

Mens centraal

Op de slotdag van het congres spraken voorzitter Egbert Lachaert en premier Alexander De Croo hun leden toe. Volgens Lachaert moet Open VLD de mens opnieuw centraal stellen, “en niet de multinationals”. De Croo ging expliciet in op de politiek van de Wetstraat en blikte vooruit naar de verkiezingen van volgend jaar.

“We mogen ons niet laten wegdrukken door extremisten, communisten, nationalisten en separatisten, maar vechten voor de waarden die ons dierbaar zijn: vrijheid en een eerlijke kans voor iedereen”, zei hij. De liberalen moeten ingaan tegen “de stroom van het negativisme”, “we moeten ook meer durven ingaan tegen de splitsingslogica van de separatisten”. De Croo zei ook te betreuren dat “wie wil hervormen in ons land, nog veel te vaak een socialistisch ‘non’ te horen krijgt”.

“Waanzin”

Zaterdag zei N-VA-voorzitter Bart De Wever dat zijn partij na de volgende verkiezingen snel een minikabinet wil vormen met de PS, maar daar gelooft De Croo niet in. “N-VA en PS samen aan tafel. (...) Dat is exact wat Einstein ‘waanzin’ noemde, altijd opnieuw hetzelfde doen, maar hopen op een ander resultaat.”

De Croo waarschuwde voor een nieuwe periode van politieke blokkering, stilstand en achteruitgang. “Eke keer zijn wij liberalen nodig om die stilstand te doorbreken.”

Lachaert: “Tweede keer Vivaldi geen partijstandpunt”

Voorzitter Lachaert gaf vanop het congres zondag ook een interview aan De zevende dag. Daarin zei hij onder meer: “Dat we best twee legislaturen met Vivaldi besturen is een uitspraak van Paul Magnette, dat is niet het standpunt van mijn partij”. “We zijn in deze regering terechtgekomen na een moeilijke verkiezingsuitslag”, vervolgde de voorzitter van de partij die de premier levert. “Als de kiezer gestemd heeft, gaan we zien wie zich kan vinden rond een programma. Is dat een uitslag zoals nu, dan kan dat blijven zoals het nu is, maar het kan ook perfect een akkoord zijn met N-VA of met anderen.”

De liberale voorzitter gaf in het gesprek ook aan dat er een probleem is met de ministerkabinetten. “Het is duidelijk dat er toch wel een collectief probleem is”, zei hij. “De kabinetten zijn heel groot. Bij een volgende regering zetten we daar beter een limiet op en er moeten ook duidelijke stelregels komen. Gedetacheerden zijn soms een manier om expertise binnen te brengen in een kabinet, maar er moet wel een deontologie zijn. Je kan niet de belangen vertegenwoordigen van degene waar je vandaag komt. Dat moet transparant zijn.”