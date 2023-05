Onze chef voetbal: “Deze speeldag wordt vooral voor Union en KRC Genk cruciaal”

Het wordt spannend. Of hadden we dat al gezegd? Meer dan voor Antwerp tegen het uitgetelde Club Brugge is deze derde speeldag in de Champions’ Play-offs voor Union en KRC Genk cruciaal.

Antwerp speelt om 13.30 uur thuis tegen Club Brugge, Als was het om de druk te verhogen alvorens Union in het Dudenpark KRC Genk ontvangt. Zelfs niet alleen meer stress als Antwerp wint. De druk ligt sowieso vooral bij de Brusselaars en de Limburgers. Ze kunnen zich elk afzonderlijk eigenlijk alleen een zege tegen mekaar veroorloven om op die titel te blijven mikken. Verlies zet de ene op drie punten achterstand van de andere en het wordt dan hopen dat Antwerp niet wint van Club Brugge. Anders lopen de Toby Alderweireld en co al vier punten uit. Viereneenhalf eigenlijk want bij gelijk aantal punten heeft Antwerp altijd het voordeel omdat het na de halvering geen half puntje bij kreeg. Vijf punten ophalen terwijl er nog maar negen te verdienen zijn? Dan heb je het niet meer in de eigen hand.

Niet te voorspellen

Met elk één wedstrijd gewonnen en verloren, telkens tegen een beter Antwerp, is het onmogelijk te voorspellen wie van Union en KRC Genk het best in zijn vel zit. Zelfs de resultaten in de reguliere competitie zijn geen waardemeter. Niet alleen omdat ze in een andere context, met alvast minder druk, werden gespeeld. De duels eindigden ook beide in een 1-2 zege voor de bezoekende ploeg.

© Isosport

Telkens had de thuisploeg wel wat in te brengen tegen het resultaat. In september maakte Samatta pas twee minuten in de blessuretijd de winnende treffer. De zege van Union in de Cegeka Arena twee maanden geleden had niets te maken met een zwakke prestatie van KRC Genk. De Limburgers waren zelfs beter, Union was efficiënter.

Toch geen 0 op 18?

In deze play-offs met vier teams - veel interessanter dan met zes zoals vanaf volgend seizoen spijtig genoeg weer - kan het nog alle kanten uit voor de drie titelkandidaten. Met Club Brugge, nog altijd de intrinsiek sterkste selectie van de Jupiler Pro League, als mogelijke scherprechter. Het is niet voor te stellen dat de uittredende landskampioen deze Champions’ Play-offs met 0 op 18 afsluit. Maar van wie pakt blauw-zwart punten af? Vandaag al van Antwerp? Spannend. Of hadden we dat al gezegd?