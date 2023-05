Twee Ninoofse goals afgekeurd, maar defensie wel op flanellen benen

Van Den Noortgaete ging meteen in de voeten van Yagan na een dubbelpass met Meeus. Aan de overzijde hield thuisportier Herbots Bael wel van een treffer, maar Romero verzilverde de rebound. De lijnrechter verstoorde evenwel het Ninoofse feestje. Na een penaltyfout van Brabants op Naudts tikte die de elfmeter listig in de loop van Bogaerts, die Johan Cruijff indachtig de netten liet trillen. Twee minuten later gaf de Ninoofse defensie niet thuis toen Claus een voorzet ongehinderd tegen de netten verlengde. Herbots frommelde met meer geluk dan kunde een kopbal van Romero weg. Brabants gleed uit, maar Naudts vergat te profiteren. Herbots klemde een poging van Bael, maar loste een poging van Luca Polizzi, waarna Romero de rebound benutte. Opnieuw vlagde de lijnrechter voor al dan niet nipt buitenspel. Romero zag een kopbal in hoekschop gekeerd en Bael kon een schot niet kaderen.”

Na rust verlengde Luca Polizzi een voorzet van Bael op Herbots. Ninove verzette de bakens, maar een vrijschop van Luca Polizzi zeilde naast. Op pass van Claes trof Yagan wel raak. Bael zorgde prompt voor de Ninoofse eerredder na een actie van Tshimanga en de assist van Deryck. Claes kopte een voorzet van Yagan naast. Ook Luca Polizzi mikte naast. De afgezonderde Marchal bezegelde het Ninoofse lot. Romero zag nog een knal gepareerd en Deryck mikte naast, maar toen was het Ninoofse kalf al verdronken.

Op limieten gebotst

Coach Alan Haydock wou zich niet verschuilen achter de afgekeurde goals. “Tienen is een goed combinerende ploeg, maar we legden onze tegenstander te weinig in de weg. Een gebrek aan ervaring van Yaro Brabants kostte ons een strafschop, waardoor we Tienen op weg hielpen naar de zege. Ook nadien slikten we te makkelijk goals. In de zestien moet je meer present zijn.”

Haydock wil het seizoen mooi afsluiten tegen THES Sport. “We botsten tegen onze limieten aan. Het verschil met tweede afdeling bleek groter dan verwacht. Na onze goede prestaties op eigen veld tegen Olympic, La Louvière en Winkel, willen we eerste nationale tegen THES op een mooie manier vaarwel wuiven.”