JEUGDCUP NIEUWSBLAD GU15: Royal Sport Dottignies - VK Wikings Kortrijk 1-5

VK Wikings Kortrijk nam de wedstrijd onmiddellijk in handen en klom in het eerste kwart op een 0-2 voorsprong.

Henri Mortier scoorde op een assist van Louis-Henri Soens. Laatstgenoemde verdubbelde via een fraaie actie de bonus. RS Dottignies kende een off-day en kon doelman Henri Pelckmans weinig bedreigen. VK Wikings Kortrijk klom in de tweede set via een treffer van Thibault Malysse op een 0-3 voorsprong. In het derde kwart scoorde Henri Mortier zijn tweede doelpunt. Dave Domingas lukte de eerredder voor RS Dottignies. In de slotfase legde Louis-Henri Soens met zijn tweede treffer de 1-5 eindstand vast.