Hans Vanaken is topschutter aller tijden in play-off 1 na doelpunt op Antwerp

Wat krijgen we nu? Na amper 23 minuten staat Club Brugge 0-2 voor op het veld van leider Antwerp. Auteur van de 0-2: Hans Vanaken. Het is het 23e doelpunt ooit in play-off 1 voor de middenvelder, waardoor hij nu alleen recordhouder is.

Vorige week scoorde Vanaken de eerredder tegen Union, toen goed voor z’n 22e goal ooit in play-off 1. Daarmee evenaarde hij het record van Mbaye Leye. Jelle Vossen is nummer drie in dat lijstje met 21 stuks. Vanaken is nu dus alleen topschutter aller tijden in play-off 1 over alle seizoenen heen, en daar kunnen dus nog wat goals bijkomen.