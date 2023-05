Bloed en kogelhuls aangetroffen op straat in Schoten, labo doet sporenonderzoek

De politiezone Schoten kreeg zondagochtend melding van een bloedspoor dat aangetroffen was in het steegje tussen de Paalstraat en het Edisonplein, in het centrum van de gemeente. De omgeving werd afgezet en het labo van de federale gerechtelijke politie kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Hoewel er volgens getuigen sprake was van vele bloedvlekken op straat werd er voorlopig nog geen gewond persoon aangetroffen. Wat de speurders wél vonden in de buurt van het bloed, was een kogelhuls. Er wordt uiteraard onderzocht of de huls en het bloed met elkaar in verband staan en of er mogelijk op iemand geschoten is in de nacht van zaterdag op zondag.

© bfm

© bfm

© bfm

