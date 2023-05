Twee Russische legerleiders gedood in Oekraïne, meldt Moskou: “Op heroïsche wijze omgekomen”

Aan het front in Oekraïne zijn twee Russische legerleiders gedood. Dat maakt de Russische overheid zondag bekend. Het gebeurt niet vaak dat Moskou communiceert over verliezen bij de ‘speciale militaire operatie’ die het land al bijna vijftien maanden in zijn buurland Oekraïne houdt.

De twee kolonels, Vjatsjeslav Makarov et Jevgueni Brovko, zijn op “heroïsche” wijze omgekomen in Oekraïne, meldt een woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie in een dagelijkse briefing. Volgens de woordvoerder heeft Makarov, commandant bij de vierde brigade van gemotoriseerde schutters, met zijn mannen “twee vijandelijke aanvallen” afgeslagen voordat hij “ernstig gewond raakte en stierf tijdens zijn evacuatie van het slagveld”. Brovko, plaatsvervangend commandant van het korps dat verantwoordelijk is voor de “militair-politieke werkzaamheden”, stierf aan het Oekraïense front “nadat hij meerdere wonden door granaatscherven had opgelopen”.

Er wordt nog steeds gevochten rond de fel belegerde Oost-Oekraïense stad Bachmoet. Volgens het Russische ministerie van Defensie “heeft de vijand de afgelopen dag massale pogingen gedaan om door de verdediging van onze troepen te breken, zowel ten noorden als ten zuiden” van Bachmoet. “Maar alle aanvallen werden afgeslagen.”

Het Russische ministerie zei zondag dat het plaatsen in Ternopil in het westen van Oekraïne en Petropavlivka in het oosten van het land had “getroffen”. Ternopil is de thuisstad van het Oekraïense duo dat zaterdagavond Kiev vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival in Liverpool.