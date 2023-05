Charlotte Tison (RSC Anderlecht) naar Racing Genk, Mariam Toloba naar Standard

Charlotte Tison trekt na zeven jaar van Anderlecht naar Racing Genk. De speelster uit Meise nam afscheid met haar zesde landstitel. Na vier seizoenen trekt ook Michelle Colson de deur dicht bij de RSCA Ladies. Mariam Toloba trekt naar Standard, nadat ze in haar vierde seizoen geregeld op de bank verzeilde. Gisteren meldden we in dit artikel dat RSCA naast Red Flame Tine De Caigny (Hoffenheim) ook al Karlijn Helsen strikte, maar de jonge middenvelder van OHL trekt naar AA Gent. (rwd)