Fans FC Groningen misdragen zich tot tweemaal toe, wedstrijd tegen Ajax definitief gestaakt

De wedstrijd FC Groningen-Ajax is gestaakt. Bij de eerste corner van Ajax, die door ex-FC Groningen-speler Dusan Tadic zou worden getrapt, werd er vuurwerk op het veld gegooid en betrad een supporter de grasmat van de Euroborg. Een kwartier later werd er opnieuw afgetrapt, maar al snel ging het wéér mis en werd de partij definitief gestaakt.

Voor de tweede keer werden er rookbommen op het veld gegooid. Scheidsrechter Jeroen Manschot zag geen andere mogelijkheid dan het duel definitief te staken. Een nieuw dieptepunt in de Eredivisie.

Voor aanvang van de wedstrijd maakten de FC Groningen-fans al in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk hoe zij over de degradatie van hun club denken. “Dit mocht nooit gebeuren. Dit wordt nooit vergeten en vergeven. Fledderus persona non grata. Geen plek meer voor ego en vriendjespolitiek in directie en rvc. Wij zijn de club, wij zijn Groningen”, stond op spandoeken achter het doel te lezen. Waarna er “schaam je kapot” werd gescandeerd.