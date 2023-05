Vijfhonderd personen nemen deel aan Parijse betoging om hulde te brengen aan Jeanne d’Arc

Zaterdag schorste het gerecht het verbod op de manifestatie die de politieprefectuur eerder had uitgevaardigd, waardoor de betoging wel kon doorgaan.

Volgens een journalist van AFP ging het om een groot deel mannen van verschillende leeftijden. Sommigen droegen een baret of een blauw-wit-rode-armband en marcheerden door de straten alvorens halt te houden bij het ruitersbeeld van d’Arc. Ook waren royalistische slogans te horen zoals “Action? Française! Vive le roi” of “Jeanne d’Arc à Paris, à bas la République”.

Door haar verzet tegen de Engelsen wordt Jeanne d’Arc regelmatig gevierd door extreemrechts. De betoging was eerst verboden door de politieprefectuur, maar de administratieve rechtbank van Parijs verwierp die beslissing. Zaterdag hield de beweging ook een colloquium in de Franse hoofdstad.

“We hebben het recht op demonstratie verdedigd op basis van de Franse wet en jurisprudentie”, zei Olivier Perceval, secretaris van Action Française. “Er is nooit een incident geweest. Dit is geen protestdemonstratie, we eren Jeanne d’Arc. Extreemlinks zegt dat we een bedreiging zijn voor de openbare orde, we hebben nooit iets overtreden. Wij zijn een partij die de orde verdedigt”, klinkt het.