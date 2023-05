JEUGDCUP NIEUWSBLAD GU08: Dosko Kanegem - Olympic Ledegem 4-6

Dosko Kanegem dreigde in de eerste helft via Mathis Depauw, Jona Vanoosthuyse en Daan Verwilst en klom op een 1-0 en 2-1 voorsprong. Olympic Ledegem reageerde via enkele goede kansen van Thibaut Swaenepoel, Kamiel Deconinck en Stan Ollivier en klom kort voor de rust verdiend op gelijke hoogte (2-2). Olympic Ledegem zette haar licht veldoverwicht in de tweede helft om in een 4-6 zege. Doelman Remi Prehboom (Olympic Ledegem) had een groot aandeel in de winst van zijn ploeg. Dosko Kanegem milderde via goals van Ade Storme en Leon Vanparys.

Dosko Kanegem - Olympic Ledegem — © MVH