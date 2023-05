Was nederlaag in Deinze laatste match van Timmy Simons bij FCV Dender? “Ik hoop dat hij bijtekent”

Timmy Simons geeft Stefano Marzo aanwijzingen mee. Het wordt afwachten of de Diestenaar volgend seizoen nog bij Dender actief is. — © Belga

Quintero trapte de bal via het zitvlak van Ruyssen tot bij Mertens, die Deinze bij de eerste kans meteen op voorsprong bracht. Dender reageerde met een poging van Rajsel, die naast devieerde. Prychynenko lanceerde Staelens, die van op de eigen helft als een sneltrein vertrok en niet afgestopt kon worden door De Bodt waarna Van Landschoot de score verdubbelde. Borry weerde een schot van Van Landschoot af in hoekschop. Vansteenkiste kreeg een zee van ruimte op de flank, maar Staelens kraakte zijn schot. Dender sloot de eerste helft af met slechts 39 procent balbezit en Timmy Simons diende in te grijpen. Houdret ging naar de kant voor Rodes, die verrassend uit de basis werd geweerd en De Bodt ruimde plaats voor een extra spits met Atteri.

Ngongo kreeg opnieuw zijn kans aan de aftrap, maar imponeerde niet. De jonge Assenaar knalde bij een zeldzame kans te centraal, terwijl Rajsel in een goede schietpositie stond. Atteri kopte dan weer te zwak op een voorzet van Van Oudenhove. Aan de overzijde viseerde Janssens de kruising met een loeier. Hendrickx legde breed op Staelens en Gies moest een derde bal uit zijn kooi vissen. Een afstraffing leek in de maak, maar Dender klauwde terug. Cools verlengde een voorzet van Hens tegen de touwen met nog vijf minuten op de klok. Drie minuten later konden de Dender-fans opnieuw juichen toen een loeier van Lallemand via de binnenkant van de paal binnen ging.

Van Oudenhove staat er weer

Jasper Van Oudenhove vierde vorige week tegen Lommel SK zijn rentree met een volledige tweede helft en in Deinze kreeg de Ninovieter meteen zijn kans aan de aftrap. “Ik stond drie maanden aan de kant met de hamstrings, mijn eerste echte spierblessure. Ik ben blij dat ik terug ben. Op Deinze begonnen we goed, maar verloren we de controle na de tegentreffer. Tijdens de rust werd tactisch aangepast en liep het beter. We zijn fysiek sterk en gaan steeds vol tot het slotsignaal wat beloond werd met twee goals. Ik hoop dat onze coach bijtekent na een geslaagd seizoen.”