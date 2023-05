Terry Osei-Berkoe en Dessel Sport verwennen publiek in laatste thuismatch: “Dat deed nog eens deugd”

Sportief gezien stond er voor beide teams niets meer op het spel, maar langs twee kanten was er drang om te winnen. Al vroeg klommen de jongens van coach Vreven op voorsprong maar een minuut later hingen de bordjes al opnieuw gelijk. “Een onoplettendheid,” weet Terry Osei-Berkoe.

“Na acht minuten kon de match dus opnieuw beginnen. Hoewel wij ons al van behoud verzekerd hadden en Rupel-Boom de degradatie niet meer kon ontlopen, was het een open match. De trainer verwachtte van ons wel dat we er voor zouden gaan. Hij stuurde ons de wei in met de opdracht om vooral veel plezier te beleven aan die laatste thuismatch.” Dat gebeurde ook. Osei-Berkoe scoorde de 2-1 toen hij aan de tweede paal voor zijn verdediger dook en in het slot van de match werkte hij op aangeven van Loshi overhoeks binnen. Loshi leverde daarmee ook zijn tweede assist af. “Na onze 3 op 12 deed deze thuiszege echt wel deugd,” gaat de doelpuntenmaker verder.

“Dat ik zelf met mijn twee goals de kers op de taart kon zetten, doet me inderdaad glunderen. Dat ik nog eens mee beslissend kon zijn voelt echt wel goed. We gaan volgende week dus vol vertrouwen naar Patro om ook daar proberen de drie punten te pakken.”

“Hoe ik terugblik op dit seizoen? Het was een campagne met twee gezichten. We kenden een aartsmoeilijke start maar de komst van Stijn Vreven heeft een kanteling ingeluid. Dat verdient een pluim voor de coach, maar ook voor alle spelers die het tussen de lijnen gepresteerd hebben. Persoonlijk ben ik ook best tevreden over mijn campagne. Ik durf het niet te luid uit spreken maar ik ben al een tijdje blessurevrij en dat wil ik natuurlijk zo houden. Voor volgend seizoen heb ik nog niets beslist. Enerzijds zou ik graag blijven, langs de andere kan ben ik pas verhuisd naar Heerlen dus praktisch is dat andere koek,” besluit Osei-Berkoe.

(ev)