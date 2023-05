JEUGDCUP NIEUWSBLAD PU09: RFC Mandel United - KVK Avelgem 10-8

RFC Mandel United klom in de eerste helft via doelpunten van Rex Coucke, Jerom Vanwynsberghe, Fenne vanderheeren en Henry Vens op een 4-3 voorsprong en werd door doelman Basile Bruneel (KVK Avelgem) van een vijfde doelpunt gehouden.

KVK Avelgem scoorde via Finn Segaert, Maxim Devos en Clement Wiant. Doelman Lars Decocker (RFC Mandel United) behoedde zijn ploeg kort voor de rust voor de gelijkmaker. KVK Avelgem bleef ook in de tweede helft goed weerwerk bieden maar kon de kleine kloof nooit dichten. RFC Mandel United had iets meer opportunisme in de waarheidszone en behaalde een 10-8 overwinning.