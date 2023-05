Geen vijfde plaats en Europees voetbal voor Cercle Brugge na Gentse uppercut, maar welke plannen liggen nu op tafel bij eigenaar AS Monaco?

Na een bewogen week waarin de al maanden circulerende geruchten over een mogelijke verkoop plots de wereld werden in gegooid en het beleid in handen kwam van een jonge en ambitieuze CEO, verloor Cercle ook nog eens met zware cijfers van AA Gent . Vijfde worden en Europees spelen zal niet voor dit jaar zijn. Maar wat nu? Wat zijn de plannen van eigenaar AS Monaco voor volgend seizoen?