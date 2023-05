JEUGDCUP NIEUWSBLAD GU09: KWSC Lauwe - KSV Kortrijk 4-6

KSV Kortrijk sprong in de eerste helft iets beter met de kansen om en leidde aan de rust met 2-4 via doelpunten van Anas El Sattari, Killian De Smedt en Plyas El Sattari.

Doelman Eliot Everaet (KWSC Lauwe) kon zich niets verwijten en behoedde zijn ploeg voor een vijfde tegentreffer. KWSC Lauwe bood goed weerwerk en milderde via treffers van Jeroom Debaveye en Lucas Loncke. In de tweede helft zette KSV Kortrijk haar licht veldoverwicht om in een 4-6 zege via goals van Amir Lasgaa en Anas El Sattari. Doelman Salah Arroubai Eddine (KSV Kortrijk) liet een sterke indruk en had een groot aandeel in de zege van zijn ploeg.