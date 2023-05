Twee spelers uit Ligue 1 weigeren regenboogtrui te dragen in strijd tegen homofobie in voetbal

Twee spelers in de Ligue 1 weigeren om dit weekend in het regenboogshirt te spelen in het kader van de strijd tegen homofobie in het voetbal, zo melden diverse Franse media. Het gaat om Zakaria Aboukhal van Toulouse en Mostafa Mohamed van Nantes. De twee spelers zullen vandaag dan ook niet in actie komen in het onderlinge duel tussen hun clubs.

De Marokkaanse Aboukhlal en Egyptische Mohamed, beiden vaste waarden bij hun club, werden vanwege hun weigering niet opgenomen in de selectie. Volgens La Dépêche du Midi hadden ook Logan Costa en Farès Chaïbi (beiden Toulouse) aangegeven dat ze niet in het shirt wilden spelen. Zij staan echter wel op het wedstrijdformulier. Zaterdag had Donatien Gomis, verdediger van tweedeklasser Guingamp, al geweigerd het shirt te dragen voor de wedstrijd tegen Sochaux.

In het kader van de jaarlijkse campagne “Gay or straight, we all wear the same shirt” dragen alle spelers uit de Ligue 1 en 2 shirts met de regenboogkleuren. Deze shirts worden na de wedstrijden geveild ten voordele van de verenigingen Foot Ensemble, PanamBoyz&Girlz United en SOS Homophobie.

Vorig jaar weigerde ook middenvelder Idrissa Gana Gueye, die toen nog bij PSG speelde maar tegenwoordig actief is bij Everton, al om het regenboogshirt te dragen. De landgenoot van Gomis moest zich toen verantwoorden bij de ethische raad van de Franse voetbalbond (FFF) en de Nationale Raad voor Ethiek (CNE). De speler kreeg toen echter opvallend veel steun vanuit zijn thuisland Senegal.