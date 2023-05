JEUGDCUP NIEUWSBLAD PU10: KFC Varsenare - RC Harelbeke 3-1

KFC Varsenare ging het best van start, klom via een doelpunt van Lander Bultheel op een 1-0 voorsprong en werd door doelman Ties Degrieck van een tweede doelpunt gehouden.

RC Harelbeke herstelde het evenwicht via de gelijkmaker van Ethan Vydeelingum. Beide teams lieten enkele fraaie kansen op een tweede treffer onbenut. Kort voor de rust klom KFC Varesenare via een treffer van Ilian Langerock op een 2-1 voorsprong. Na de rust behoedde doelman Oscar Florizoone (KFC Varsenare) zijn ploeg met enkele goede reflexen voor de gelijkmaker. Aan de overzijde legde Vince Geraerts de eindstand vast in een sportieve wedstrijd.