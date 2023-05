JEUGDCUP NIEUWSBLAD GU10: KFC Marke - Excelsior Zedelgem 3-1

Excelsior Zedelgem klom vroeg in de eerste helft via een doelpunt van Dree Verplancke op een 0-1 voorsprong en kwam via Stan Degroote, Toon Billiet en Emile Missiaen dicht bij een tweede treffer. KFC Marke verzuimde om via Siebe Pattijn, Bas Cruycke en Henri Vereecke de gelijkmaker te scoren. Sem Declerck (KFC Marke) kreeg de beste kans maar trapte recht in de handen van doelvrouw Amelie Vandewalle. In een sensationele tweede helft zette een ontketend KFC Marke de scheve situatie volledig recht via doelpunten van Blessed Addai (2) en Sem Declerck.

KFC Marke - Excelsior Zedelgem — © MVH