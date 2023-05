De Wever schetst gitzwart financieel beeld van België: “Noodklok luidt voor België”

N-VA-voorzitter Bart De Wever schetst een grimmig beeld van de financiële toestand van ons land. En zonder een confederale omslag, vreest hij dat die Vlaanderen mee de dieperik zal insleuren. De Wever gelooft dat er in Vlaanderen een democratische meerderheid te vinden is voor de ideeën van zijn partij.

Dat heeft de N-VA-voorzitter zondag verklaard in zijn slotspeech op het ledencongres van zijn partij, waarvoor zowat 2.500 militanten naar Antwerp Expo afzakten. Het vorige ledencongres van de Vlaams-nationalisten dateert al van 2014. Toen werd het streven naar confederalisme verankerd als hardware van de partij, nu beschrijven de congresteksten de software waarop een soeverein Vlaanderen zou moeten draaien om zijn volle potentieel te ontginnen, aldus De Wever. “Ze maken vanaf heden een integraal deel uit van de canon van de N-VA.”

En het is volgens De Wever de hoogste tijd om die richting uit te slaan, waarin Vlaanderen en Wallonië hun eigen koers varen. “Want ik sta hier vandaag voor u ‘mit brennender Sorge’“, een verwijzing naar de encycliek uit 1937 waarin de toenmalige paus het nazisme veroordeelde. “De internationale rapporten over de toestand van dit land worden steeds grimmiger. Het IMF, de OESO, de Europese Commissie, de Nationale Bank, het Federaal Planbureau… Allemaal luiden ze de noodklok over België”, luidde het.

Het is niet de eerste keer dat De Wever die snaar beroert. Hij merkt op dat hij een jaar geleden zowat met pek en veren werd beladen toen hij de Belgische en Waalse toestand vergeleek met Griekenland, maar dat vandaag het Planbureau eigenlijk hetzelfde zegt.

En het is ook niet voor het eerst dat hij daar graag de prestaties van de Vlaamse regering tegenover plaatst. “In Vlaanderen worden wél de juiste keuzes gemaakt en in Vlaanderen durft men wél nog tijdig noodzakelijke hervormingen door te voeren. Zélfs als die in eerste instantie pijnlijk zijn. Dat gebeurt helaas zeker niet altijd in grote vreugde. Jan Jambon moet helaas een schip besturen met zeer balorige matrozen. Maar het schip houdt koers”, ging De Wever voort.

Alleen vreest hij dat Vlaanderen in de huidige federale structuur de dieperik zal worden ingesleurd. “Wat een vernedering zou het zijn voor een topregio als Vlaanderen als straks het IMF in Zaventem uit het vliegtuig zou stappen”, klonk het onheilspellend. Volgens De Wever gelooft ook niemand nog dat we in de huidige Belgische structuur uit de problemen zullen geraken.

Niet in zee met Vlaams Belang

De enige partij die Vlaanderen kan redden, is N-VA, aldus De Wever. Al beseft hij ook dat N-VA in de peilingen daarvoor voorlopig niet staat waar ze zou moeten staan. “Het wordt bergop fietsen”, sprak de voorzitter. Veel mensen zijn kwaad, maar het is de taak van N-VA die boosheid te kanaliseren naar een constructieve kracht.

Eerder pleitte De Wever ervoor na de verkiezingen van 2024 op federaal niveau een mini-kabinet op de been te brengen, met bijvoorbeeld alleen de vice-posten die worden bezet, met beperkte middelen. Op die manier wil hij een ellenlange periode van lopende zaken voorkomen en een aanslepende politieke crisis helpen keren. Premier Alexander De Croo noemde de piste dat N-VA en PS weer aan tafel zouden gaan samen waanzin. Maar volgens De Wever is de huidige manier van werken voortzetten net “de chaos”, luidde het in een gesprek met een aantal media.

Daarin herhaalde De Wever ook dat hij niet in zee wil gaan met Vlaams Belang. Extreemrechts wil federaal niets doen, terwijl alle grote hervormingen op federaal niveau moeten gebeuren, redeneert De Wever. “Tom Van Grieken wil Vlaams de revolutie ontketenen en dan gaan onderhandelen. Hebben ze dan geen lessen geleerd uit wat er gebeurd is in Catalonië?”, vraagt De Wever.

En wat de Vlaamse regering betreft, is er volgens de N-VA-voorzitter geen reden om met Vlaams Belang te gaan regeren. “Vlaanderen is perfect bestuurbaar. Waarom zou ik samengaan met een extremistische partij? Ik voel me meer verwant met de centrumpartijen”, aldus De Wever, die naar eigen zeggen geen enkel raakvlak ziet met het sociaal-economisch programma van Vlaams Belang.