Pas gerenoveerd Nederlands gemeentehuis onder water door ondeugende kat

Het nieuwe onderkomen van de gemeente Nordeast-Fryslân werd maandenlang onder handen genomen. De renovatiewerken waren zo goed als afgerond tot een ondeugende kat een stokje stak voor de nieuwe opening.

In een keuken op een van de afdelingen moest nog een koffieautomaat geplaatst worden. Vermoedelijk is de kat daar door een opening gekropen en tegen een waterkraantje gestoten. Volgens enkele bouwvakkers die de ravage ontdekte, stond in verschillende ruimtes enkele centimeters water. In de muren en het meubilair was vocht gekropen en het water lekte zelfs tot in de parkeergarage. Er zou voor zo’n 10.000 euro aan schade zijn. (sgg)