Wens van terminaal zieke kleuter vervuld met groot verjaardagsfeest: “Neyla lacht nog zelden, maar we denken dat ze echt blij is vandaag”

Een groot feest voor Prinses Neyla, dat moest en is het ook geworden zondag in café De Molengeest in Berendrecht. Het vijfjarig meisje lijdt aan een onbehandelbare hersentumor en zal haar zesde verjaardag in december niet halen. Toch droomde ze nog van een party met taart, springkastelen, ballonnen, cadeaus en vriendjes. Die wens werd door familie, vrienden en sympathisanten met veel liefde vervuld.

In oktober vorig jaar kregen Neyla’s ouders en grote zus te horen dat Neyla een ongeneeslijke hersentumor heeft. Herinneringen opbouwen, dat was wat ze de voorbije maanden en weken nog hebben gedaan. Maar het gaat almaar moeilijker. Onlangs kregen de ouders te horen dat ze niet meer in maanden maar waarschijnlijk in weken moeten tellen. Neyla’s grote wens was een verjaardagsfeest voor haar zesde verjaardag met taart en ballonnen. En die wens werd zondag vervroegd vervuld.

Emily Hosten zet een glittertattoo. Neyla wou er eentje van Mega Mindy. — © Patrick De Roo

“Taarten, cadeautjes: ze wordt overstelpt vandaag”, vertelt Axana Heylen, die schoonzus van Neyla’s mama. “Omdat iedereen vroeg met wat ze haar konden plezieren, heeft haar mama aan Neyla gevraagd wat ze graag wou. Een roze auto op afstandbediening waar ze kan inzitten, was haar antwoord. Ze kan zelf niet meer stappen. Omdat dat wel wat kost konden sympathisanten iets storten op een rekening. We hebben een grote roze jeep gekocht, met een rode strik op de motorkap, en een gepersonaliseerde nummerplaat met haar naam op. Neyla lacht nog maar zelden. Maar toen ze daarstraks in haar eigen roze auto op straat reed zagen we haar stralen. Ze heeft haar oogjes veel dicht de laatste tijd, maar in haar autootje hield ze haar oogjes open.”

Een fototaart met haar helden van De Nachtwacht. — © patrick de roo

Dat Neyla echt wel beseft dat het háár groot feest was, bleek toen ze de verjaardagstaart met kaarsjes mocht uitblazen. Ze deed alle moeite van de wereld om met een ademstoot de kaarsjes uit te blazen, terwijl ‘Lang zal ze leven weerklonk’.

“Ook voor haar ouders is het een steun dat hier zo veel mensen zijn. Ik zag daarnet toch de dankbaarheid in de ogen van haar papa toen hij merkte dat hier ineens een hoop collega’s van zijn werk aankwamen”, zegt Axana.

Cadeautjes voor Pinses Neyla. — © Patrick De Roo

Ook ouders en klasgenootjes van stedelijke basisschool ’t Vliegertje in Deurne waar Neyla in de derde kleuterklas zit, waren van de partij. Vorige week woensdag werd in de klas al Neyla’s zesde verjaardag vervroegd gevierd en vrijdag was er vervroegde kleuterproclamatie. Enkele ouders hadden geregeld dat Neyla en haar gezin naar de RelaxKar in Ranst konden, een hippisch therapiecentrum. Neyla is zoals veel kleine meisjes dol op paarden. Ze mocht er even op een veilige ponyrug zitten en ging zelf spontaan voorover liggen, waarbij ze met haar handjes door de ponymanen en vacht wriemelde. Daarna mocht ze nog op papa’s schoot samen met haar klasgenootjes een ritje in de huifkar maken.

© patrick de roo

“Het was ontroerend om te zien”, zeggen mama’s Karen, Eline, Lisa en Kathleen die het bezoek mee regelden. “We weten dat Neyla’s lievelingsdier een paard is. De turnjuf komt vandaag ook nog naar het feest.” Hoe hun kinderen als klasgenootjes met het verdriet omgaan? “Ze zijn er veel mee bezig in hun hoofdje. Het ene kindje vraagt of het vandaag écht het laatste feest voor Neyla is. Het andere kindje zegt ‘we hebben in de klas Neyla gevierd, want ze gaat dood.’ Vijf- en zesjarigen beseffen eigenlijk niet wat dat betekent.”

Een ontroerend moment vrijdag, waar enkele ouders van klasgenootjes voor gezorgd hadden. — © Prinses Neyla

Ilse Scheefhals ging in november naar de eerste spaghettibenefiet voor Neyla in Ranst toen de diagnose nog niet lang bekend was. “Mijn schoonzoon en schoondochter kennen de familie. Sindsdien branden we elke dag kaarsjes, in de hoop dat er toch nog een mirakel zou gebeuren. Het is zo oneerlijk. Een kindje van vijf jaar heeft de wereld nog niets verkeerds gedaan. In november kon Neyla op de benefiet nog stappen, lachen en praten. Wij hopen dat we haar een heel klein beetje mee blij hebben kunnen maken vandaag.”

Emily Hosten kwam vanuit Oostende om glittertattoos bij de aanwezige kinderen te zetten. “Ik mocht er ook eentje op Neyla’s arm zetten. Ze koos voor een Mega Mindy-tattoo. Omdat ik zelf in mijn jeugd vaak in het ziekenhuis heb gelegen, maak ik met Bracelets for Fighters gepersonaliseerde armbandjes waarvan de opbrengst naar zieke kinderen gaat.”

Axana is blij dat er zo veel volk kwam. “We hebben alleen schrik dat als alle streefdoelen gepasseerd zijn, dat Neyla het dan zelf ook wat zal opgeven. De zestiende mei wordt weer een moeilijke dag, want het is een ongelukscijfer in onze familie. 16 oktober was ook de dag dat we het verschrikkelijk nieuws vernamen vorig jaar. We moeten zo veel mogelijk in het ‘nu’ leven, en dit is weer iets dat Neyla heeft gehad.”

De crowdfunding via steunactie.be voor Prinses Neyla staat nog open.