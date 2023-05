JEUGDCUP NIEUWSBLAD PU11 : KFC Varsenare - KSC Blankenberge 2-4

KFC Varsenare liet in de eerste helft enkele kansen via Arthur De Muyt, Len Decloedt en Sam Neirynck onbenut.

Doelman Lyem Maes (KSC Blankenberge) behoedde zijn ploeg voor een tegentreffer. KSC Blankenberge dreigde via Leron Lita en James Van Dycke. Kort voor de rust klom KSC Blankenberge op voorsprong via een treffer van Leron Lita. Een minuut later verdubbelde James Van Dycke de bonus op een assist van Leron Lita (rust 0-2). KFC Varsenare milderde na de rust via treffers van Jonas De Beun en Arthur De Muyt maar kon de kloof niet dichten. KSC Blankenberge won met 2-4 via goals van Leron Lita en James Van Dycke.