JEUGDCUP NIEUWSBLAD GU11: KSV Veurne - KSK Steenbrugge 1-5

Lowes Bourgonjon verdubbelde via een afgeweken vrije trap de bonus. KSV Veurne was de evenknie en lukte via Amadis Louage de aansluitingstreffer. De geelhemden kwamen nog voor de rust dicht bij de gelijkmaker maar incasseerde een derde treffer via Miel Belaen (rust 1-3). KSV Veurne werd na de rust door een goede doelman Remi Van De Walle van de aansluitingstreffer gehouden op schoten van Mateo Fagoo, Cil Glorie en Lisa Polet. Aan de overzijde legde Len De Wispelaere met twee treffers de 1-5 eindstand vast.

KSV Veurne - KSK Steenbrugge — © MVH